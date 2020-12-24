83 milyona indirim ve hibe müjdesi! Başkan Erdoğan imzaladı...

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın imzaladığı indirim ve destek paketi yürürlüğe girdi. Hükümet yeni yıl öncesinde milyonlarca çalışan, işveren, esnafı rahatlatacak kararları devreye soktu. Kovid-19'dan etkilenen çok sayıda hizmet kolunda KDV indirimi 5 ay daha devam edecek. İşyeri stopajlarından alınan yüzde 10 gelir vergisi indirimi de sürecek. Sinema biletlerinden alınan eğlence vergisi sıfırlandı.

İşte kalem kalem indirim, destek ve hibe şeklinde ekonomide yeni yıl paketinin detayları;

KRİTİK PAKET DÜN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE

Yaklaşık 2.5 milyon esnafa nefes aldıracak olan bin liralık hibe ve kira desteğinin detayları belli oldu. Milyonlarca çalışanın işini koruyan kısa çalışma başvuru süresi uzatıldı. Yeni kararla, 31 Aralık öncesi başvuru yapmayan işyerleri de kapsama alındı. Turizm tesisleri için borç ertelemesine gidildi. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla dün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeler…

KISA ÇALIŞMA DESTEĞİ SÜRECEK

Milyonlarca çalışanı korumaya alan, işvereni rahatlatan kısa çalışma ödeneğinde önemli bir karar alındı. Kısa çalışma ödeneği başvurularında son tarih 31 Aralık 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. 31 Aralık öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmesinin önü açıldı. Buna göre, koronavirüs nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurmayan işyerleri, 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-devlet aracılığıyla başvurmaları durumunda, 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar ödenekten yararlanabilecek. İşyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini bildirerek başvuru yapabilecek.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE HİBE VE KİRA YARDIMI

2.5 milyon esnafa ilişkin hibe (doğrudan gelir kaybı desteği), kira yardımı da başlıyor. Esnafa verilecek destekler Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanacak program kapsamında ödenecek. Gelir kaybı desteği üç ay ödenmek üzere 1.000 lira olacak. Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden işyeri kira olanlara büyükşehirlerde faaliyet gösterenlere 3 ay ödenmek üzere 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek. İşyeri kira bedelinin kira destek tutarının altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği ödemesi yapılacak.

HANGİ MESLEKLER YARARLANACAK?

Başkan Erdoğan'ın imzaladığı paketin içeriğindeki karara göre, Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler bu desteklerden yararlanacak. Bakanlık, kısa sürede başvuru süreci ve yararlanabilecek meslekleri duyuracak.

TL MEVDUATA STOPAJ DESTEĞİ

Türk Lirası yatırımlara teşvik yeni yılda da sürecek. Eylül sonu itibarıyla yeni açılan ya da vadesi yenilenen TL cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranının vadelerine göre, yüzde 15 yerine 5, yüzde 12 yerine 3, yüzde 10 yerine sıfır olarak getirilen uygulama 31 Mart 2021'e kadar devam edecek. Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ilişkin stopaj oranlarında da 31 Mart 2021 tarihine kadar uygulanacak indirim gerçekleştirildi.

KDV VE STOPAJDA İNDİRİME DEVAM

Yüzde 20'den 10'a düşürülen işyeri kira stopajlarından alınan gelir vergisi oranı 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldı. İşyeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18'den 8'e düşürülen KDV oranı da yeni bir karar alınmazsa aynı gün sonuna kadar devam edecek. Belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal, hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları beş ay daha yüzde 8 olarak uygulanmaya devam edecek.

EĞLENCE VERGİSİ SIFIRLANDI

KDV indiriminden işyeri kiralama hizmeti, kongre, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikâh salonları, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, terzilik, halı gibi birçok sektör yararlanacak. Yolcu taşımacılığı, yeme-içme ve geceleme hizmetleri, sinema, tiyatro, opera, operet halı ve kilim yıkama hizmetleri başta olmak üzere küçük esnafın faaliyetleri için yüzde 18'den 8'e çekilen KDV'deki indirimlerin süresi de Mayıs 2021'e kadar sürecek. Sinema biletlerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisi oranı da 31 Mayıs'a kadar sıfırlandı.

PİRİNÇTE GÜMRÜK VERGİSİ DÜŞTÜ

Salgın nedeniyle temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarı sağlamak için bazı ürünlerin gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre Ticaret Bakanlığı'nca çeltik ve pirinçte yüzde 34 ve yüzde 45 olan gümrük vergileri 30 Nisan 2021 tarihine kadar sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 15 olarak uygulanacak.

KOVİD-19 AŞISINDA KDV ORANI YÜZDE 1 OLARAK UYGULANACAK

Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Kovid-19 aşılarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi. Mal ve hizmetlerde uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin karara geçici bir madde ekleyen Cumhurbaşkanı kararına göre, Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Kovid-19 aşılarının bu tarihe kadar tesliminde belirtilen vergi oranı yüzde 1 olacak.