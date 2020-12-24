Depremzedelere 46 TOKI konutu verildi

MANİSA Kırkağaç'ta 22 Ocak'ta meydana gelen depremden zarar gören vatandaşlara TOKİ tarafından yaptırılan 46 ev kurayla verildi. Kırkağaç Belediye Kültür Merkezinde yapılan kura çekilişinde konuşan AFAD Müdürü Güray Karakaya, "Konutlar 2 yıl geri ödemesiz olacak, 2 yılın ardından toplam 20 yılda ödemeler faizsiz gerçekleştirilecek. Borcunu peşin kapatmak isteyenlere yüzde 20 indirim yapılacak" diye konuştu.

NERMİN UÇTU