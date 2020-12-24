İhracat trenimiz büyük hayalin en güzel kanıtı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den Çin'e ulaşan ilk ihracat treni için Çin'in Xi'an şehrinde resmi tören gerçekleştirildi. Törene, video konferans yoluyla katılan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, Asya ile Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağın başladığını ifade etti.

SÜREYİ 12 GÜNE DÜŞÜRDÜ

Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının, Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 güne, asrın projesi Marmaray'ın bu hatta entegre olmasıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 güne düşürdüğü bilgisini aktararak, "42 konteyner dolusu beyaz eşya yüküyle 4 Aralık'ta Çerkezköy İstasyonumuzdan hareket eden ilk ihracat trenimiz 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

PEKCAN DA KONUŞMA YAPTI

Törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping de konuşma gerçekleştirdi.



YENİ BAŞARILARIMIZ İÇİN GÜÇLÜ BİR SOLUK OLACAK

İKİNCİ ihracat treninin de Çin'in Xi'an şehrine doğru yolda olduğunu, trenin 42 vagon/konteyner içerisinde 1400 beyaz eşya yüküyle başarıyla yolculuğuna devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Canı gönülden inanıyorum ki 2021 yılı içerisinde iki ülke arasında haftada iki kez karşılıklı yapılacak seferler ile bu başarılara yenileri katlanarak eklenecek. Bu düşüncelerle Çin'e ulaşarak demir yolu yük taşımacılığında yeni bir dönemin başladığını tüm dünyaya ispat eden ihracat trenimizin, yeni başarılarımız için güçlü bir soluk olmasını temenni ediyorum."



KARS'TAN GÜRCİSTAN'A UĞURLANDI

TÜRKİYE'DEN Çin'e ihracat yükü taşıyan ikinci blok ihracat treni, Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı. Tren gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine doğru yola çıktı. Trenin yurt dışı parkuru sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri şeklinde gerçekleşecek. TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak, toplamda 8 bin 693 kilometre yol alacak.