İstanbul’da taksi, minibüs ücretlerine yüzde 11 zam

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Oy çokluğu ile kabul edilen karara göre taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksiler de 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı. Minibüslerde en kısa mesafe 2.50'den 2.75'e, en uzun mesafe 3.70 TL'den 4 TL'ye çıktı. Öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede de 1.75 TL oldu. İBB yönetiminin İstanbul'da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif, UKOME toplantısında reddedildi.