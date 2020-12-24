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Haberler Ekonomi İstanbul’da taksi, minibüs ücretlerine yüzde 11 zam

’da taksi, minibüs ücretlerine yüzde 11

İstanbul’da taksi, minibüs ücretlerine yüzde 11 zam

24.12.2020

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında minibüs, taksi, dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı. Oy çokluğu ile kabul edilen karara göre taksi açılış ücreti 5 TL'den 5.55 TL'ye, D segmentli taksiler ile C ve üstü segmentte elektrik motorlu taksiler için 5.75 TL'den 6.38 TL'ye, lüks taksiler de 8.50 TL'den 9.44 TL'ye çıkarıldı. Minibüslerde en kısa mesafe 2.50'den 2.75'e, en uzun mesafe 3.70 TL'den 4 TL'ye çıktı. Öğrenci ücreti de kısa ve uzun mesafede de 1.75 TL oldu. İBB yönetiminin İstanbul'da taksiye dönüşmek isteyen 1000 minibüs ve dolmuş için hazırladığı teklif, UKOME toplantısında reddedildi.

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