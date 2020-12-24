Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi.

Saat 14:00'te sona eren PPK toplantısının ardından 2020 Aralık ayı faiz kararı da açıklandı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmesine karar verdi.

Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.