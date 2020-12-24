Özdilek’ten yılbaşına özel hediye çeki

YENİ yıla sayılı günler kala sevdiklerine hediye almak isteyenler Özdilek mağazalarını tercih ederek ya da market alışverişini Özdilek hipermarketlerden yaparak, 30 TL indirim kuponu kazanma fırsatı yakalıyor. Türkiye genelindeki tüm Özdilek departman mağazalarından, ev tekstili mağazalarından ve hipermarketlerinden 24 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri alışverişlerde 30 TL indirim kuponu hediye ediliyor. Market alışverişinden ev tekstili ürünlerine, zücaciyeden dekoratif ürünlere kadar a'dan z'ye ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin yerli ve yabancı seçkin markalarının satışa sunulduğu Özdilek'te tüm misafirler, kazandıkları indirim kuponlarını 31 Ocak 2021 tarihine kadar yine Özdilek mağazalarında ve hipermarketlerinde gönül rahatlığıyla harcayabilecek. Özdilek'in fırsatlarının süreceği bildirildi.