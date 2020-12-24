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Haberler Ekonomi Salgında esnafa hibe desteği! Bakan Pekcan başvurular için tarih verdi

Salgında esnafa hibe desteği! başvurular için tarih verdi

Son dakika haberine göre Ruhsar, "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi. , "Destekler 3 ay boyunca verilecek" dedi.

Salgında esnafa hibe desteği! Bakan Pekcan başvurular için tarih verdi

24.12.2020, 12:38

Ticaret Bakanı Pekcan açıklamasında, "Destekten yararlanacak ekonomik faaliyet alanlarını bugün sayfamızda yayınlayacağız, bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz. Destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için gerekli teknik alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç Ocak ayının ilk haftası itibari ile başlamasını öngörüyoruz." dedi.

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Bakan Pekcan, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." ifadelerini kullandı.

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