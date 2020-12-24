Ticaret Bakanı Pekcan açıklamasında, "Destekten yararlanacak ekonomik faaliyet alanlarını bugün sayfamızda yayınlayacağız, bu destekleri 3 ay süresince vereceğiz. Destek başvurularının en hızlı şekilde sonuçlandırılması için gerekli teknik alt yapı çalışmalarını tamamlamak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. E-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularının en geç Ocak ayının ilk haftası itibari ile başlamasını öngörüyoruz." dedi.
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Bakan Pekcan, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." ifadelerini kullandı.
Salgında esnafa hibe desteği! Bakan Pekcan başvurular için tarih verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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