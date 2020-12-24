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Haberler Ekonomi Turistik tesislerin borçları ertelendi

Turistik tesislerin borçları ertelendi

Turistik tesislerin borçları ertelendi

24.12.2020

Kamu arazileri üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinden temmuz ila aralık aylarında tahsil edilecek gelirler bir yıl süreyle ertelendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Kovid-19 salgını sürecinde Hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve vatandaşların mali yükünü azaltacak düzenleme kapsamında erteleme için başvuru şartı aranmayacak. Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor. Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek. Böylece, toplam 925 milyon lira tutarında borç ertelenmiş olacak.

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