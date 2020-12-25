2021 yenilenme yılı olacak

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 2021 yılını hayatın her alanında kökten değişeceği bir yenilenme yılı olarak niteledi. Aksi bir sürpriz olmayıp pandeminin etkisini yitirmesi halinde 2021 yılında güçlü toparlanmalar kaydedileceğini belirten Yorgancılar, "Pandemi teşviklerinin 2021'de krediden ziyade ihtiyaç doğrultusunda hibe şeklinde olması toparlanmayı destekleyecektir. Ancak, 2021'nin değişimlerin yılı olacağını dikkate aldığımızda, iş dünyası olarak asıl beklentimiz, istikrarlı büyümeyi ve kalkınmayı destekleyecek çok yönlü yapısal reformların hayata geçirilmesi, eksiklerin tamamlanmasıdır. Bu açıdan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kısa süre önce dile getirilen reform sürecini ve ekonomi yönetimindeki değişimi çok önemsiyor, bir an evvel uygulamaya geçilmesini temenni ediyorum" dedi.

"KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YILI"

2021 yılından itibaren pandemi sonrası farklı bir dünyanın ayak seslerinin duyulmaya başladığını ifade eden Yorgancılar, "IMF'nin "Diğerlerine Hiç Benzemeyen Bir Yıl" başlıklı 2020 raporunda, pandeminin yanı sıra; küresel resesyonun, işsizliğin, mesleklerin otomasyonunun ve iklim değişikliğinin, ciddi değişimlere sebep olacağı ifade ediliyor. Yani, 2021'i sağlık, ekonomi, siyaset, dijitalleşme ve iklim değişimi gibi konular odağında, iş yapış şekillerimizin ve gündelik hayatımızın kökten değişeceği bir yenilenme yılı olarak nitelendirebiliriz" diye konuştu.



"REFORMLARI DESTEKLİYORUZ"

TÜRKİYE'NİN bu köklü değişimin adeta merkezinde yer aldığını ifade eden Yorgancılar, "2021'nin değişimlerin yılı olacağını dikkate aldığımızda, iş dünyası olarak asıl beklentimiz, istikrarlı büyümeyi ve kalkınmayı destekleyecek çok yönlü yapısal reformların hayata geçirilmesi, eksiklerin tamamlanmasıdır. Bu açıdan, Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından kısa süre önce dile getirilen reform sürecini ve ekonomi yönetimindeki değişimi çok önemsiyor, biran evvel uygulamaya geçilmesini temenni ediyorum. Temkinli iyimserliğimizi koruyarak, kayıplarımızı telafi edeceğimiz, değişimlere hızla uyum sağlayabileceğimiz, sağlık ve huzur dolu bir 2021 yılı diliyorum" dedi.