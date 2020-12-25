54 yıllık rekor

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliği içinde 2019 yılını 890 milyon dolarlık ihracat rakamıyla üçüncü sırada tamamlayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 1 Ocak - 19 Aralık 2020 tarihleri arasında 1 milyar 3 milyon dolar ihracat rakamına ulaşarak 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı ve 2020 yılında EİB bünyesindeki tarım birlikleri arasında zirveye çıktı.

"HEDEFLERE ULAŞTIK"

"2020 yılının korona virüs ve yaşanan deprem nedeniyle hatırlamak istemeyeceğimiz şekilde olumsuzluklarla geçti" diyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, online düzenlediği basın toplantısında; "2020 yılını tamamlamaya sayılı günler kala Birliğimizden güzel bir haber geldi. 1966 Yılında kurulan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğimiz, 54 yıllık tarihinde ilk defa 2020 yılında 1 milyar dolar üzerinde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatını kayıt altına aldı. Bu sene başında tüm olumsuz koşullardan habersiz olarak belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



TURSU VE KİRAZ İHRACAT SAMPİYONU OLDU

MEYVE sebze mamullerinde ihracat şampiyonu ürünün turşular olduğunun altını çizen Başkan Uçak, "Kornişon ve hıyar turşusu ihracatı 97 milyon 82 bin dolar olurken, biber turşusundan 90 milyon 650 bin dolar döviz geliri elde ettik. Kurutulmuş domates ise; 76,3 milyon dolar ile en fazla ihracatı yapılan üçüncü meyve sebze mamulleri oldu. Taze meyve sebze kategorisinin lideri ise; 54 milyon 695 bin dolarlık tutarla kiraz oldu" dedi.



RUSYA'YA 250 BİN TON DOMATES KOTASI

YAŞ meyve sebze sektörünün 2020 yılında Türkiye genelinde en fazla ihraç ettiği ürün olan domateste en büyük ihraç pazarı Rusya Federasyonu'nda 200 bin ton kotanın dolması nedeniyle sektör sıkıntılı günler yaşadığını belirten Hayrettin Uçak, kotanın 200 bin tondan 250 bin tona çıkmak üzere olduğunu söyledi.



İHRACAT REKORUNA TEŞEKKÜR

UÇAK, "Bu konuda Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'ye de uğraşları için sektörüm adına teşekkür etmek istiyorum. Bu sene pandemi koşullarında özveriyle üretime devam eden üreticilerimize ve ihracata devam ederek ihracat rekoru kırmamıza katkı sağlayan 600'ün üzerindeki ihracatçımıza ve şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyor, 2021 yılının sağlık ve mutluluk dolu olmasını diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.