Bankalar pandemide can simidi oldu

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Türkiye ekonomisinden aldıkları güçle çalışmaya devam ettiklerini belirten Aydın, "2020, kolay unutamayacağımız, tarihe iz düşülen bir yıl oldu. Son yüzyıldaki en büyük salgını yaşadık. Salgın tüm dünyada sosyal ve ekonomik hayatı her yönüyle etkiledi. Dünya ekonomisi küçüldü, ticaret hacmi daraldı, turizm ve ulaştırma yavaşladı. Salgının ekonomideki olumsuz etkilerini sınırlandırmaya yönelik çok yönlü ve genişleyici politikalar geliştirildi. Ülkemizde de bu politikaların uygulamasında bankacılık sektörü çok önemli bir rol üstlendi. Bankalar, şube ağlarını, operasyon ve dijital alt yapı imkanlarını da kullanarak mevduat, kredi ve ödeme hizmetlerini kesintisiz sürdürdü, ödeme sistemleri sağlıklı olarak çalıştırıldı" dedi.

ACİL LİKİT İMKANI SAĞLANDI

Ekonomik daralmanın kredi programları ve paketleriyle desteklenerek en aza indirilmesini teminen güçlü bir çaba sarf edildiğini belirten Aydın, "Şirketlerin ve bireylerin acil likidite ve kaynak ihtiyaçları uygun imkanlarla karşılandı. Nakit akış döngüsünde aksaklık olmaması için çaba gösterildi. İhtiyaç sahipleri müşterilere ötelemeler ve/veya yapılandırmalar yoluyla ek süreler verildi. İstihdam sağlayan, döviz kazandıran sektörler ve ihracat hassasiyetle desteklendi. Bu sayede işletmeler faaliyetlerini, birbirlerine ve üçüncü kişilere olan yükümlülüklerini sürdürdü. Bu dönemde ihracat da kayda değer artış gösterdi" diye konuştu.

MERKEZİ BANKASI DESTEĞİ

Bankacılık sektöründe rakamsal olarak yaşanan gelişmeleri anlatan Aydın, "Bilanço toplamı 6 trilyon TL'yi geçti. Toplam aktiflerin milli gelire oranı son 9 yılda 21 puan artarken, son bir yılda 22 puan artışla yüzde 127'ye ulaştı. Krediler yıllık bazda yüzde 40 oranında büyüdü. Kredilerin milli gelire oranı 12 puan artarak yüzde 74 oldu. Bilançoda, kredilerin payı yüzde 59, mevduatın payı yüzde 57'dir. Menkul değerler portföyü de dikkate alındığında ekonomiye sağlanan finansmanın bilanço içindeki payı yüzde 76'ya ulaştı. Mevduatın yüzde 46'sı, kredilerin yüzde 64'ü TL cinsindendir. Dolayısıyla TL finansman ihtiyacı yüksek kalmıştır. TL krediler ile TL mevduat arasındaki fark Kasım sonunda 800 milyar TL'yi aştı. TL'de artan finansman ihtiyacı önemli ölçüde çok kısa vadeli repo yoluyla veya swap yoluyla Merkez Bankası'ndan sağlandı" dedi.



MAKRO DENGELER VE İSTİKRAR

BAŞKAN Aydın, "Makro dengelerin sağlıklı olarak kurulması ve istikrarın tesis edilmesi, öngörülebilirliği artıracak, ekonomik kararların daha sağlıklı verilmesi için uygun bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacak, TL tasarruf araçlarına talep artacaktır. Yurtdışından, ülkemizin potansiyeline yatırım yapmak isteyen uzun vadeli yatırımcılar gelmeye devam edecektir. İstikrara yönelik adımlar yanında, aşının bulunması ve korunma önlemlerine bağlı olarak salgının seyrinin olumlu yönde ilerlemesi de küresel ekonomide toparlanma ekonomik faaliyetin 2021 yılında daha iyi olmasını destekleyecektir" dedi.