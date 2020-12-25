Evde kredi ve senet kullanımı arttı

'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' Kasım 2020 sonuçları açıklandı. Endekse göre göre kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.35, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.03 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 103.2 oranında nominal artış gerçekleşti. Kasımda bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.16, 2+1 konut tipinde yüzde 0.82 ve 3+1 konut tipinde yüzde 0.20 nominal artış, 4+1 konut tipinde yüzde 0.48 oranında nominal azalış yaşandı. Kasımda peşinat kullanım oranı yüzde 44.26, banka kredisi kullanım oranı yüzde 23.33 ve senet kullanım oranı yüzde 32.41 olarak gerçekleşti. Ekim ayında peşinat kullanımı yüzde 49.87, banka kredisi kullanımı yüzde 20.31, senet kullanımı yüzde 29.82 olarak olmuştu. Kasım ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 6.11 oranında erime gözlendi. Ekim ayında stok erime hızı yüzde 7.46 oranında olmuştu. Kasımda satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 46.16'sı bitmiş konut stoklarından, yüzde 53.84'ü ise bitmemiş konut stoklarından oluştu.