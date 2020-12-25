Globalleşen dünyada marka olmak önemli

Globalleşen dünyada, pazar ağını genişletmek, Türkiye'nin adını uluslar arası arenada daha fazla duyurarak ülkeye döviz girdisi sağlamak açısından marka olmanın önemi her gün biraz daha artıyor. Bu anlamda vana, döküm, hadde, kablo ve geri dönüşüm tesisleriyle Dikkan Group, Türkiye'nin çeşitli sektörlerde gururu olan birçok firmanın arasında yer almayı başardı.

BAŞARILI OLMANIN SIRRI

Başarılı olmanın sırrını Yeni Asır'a anlatan Dikkan Group Satış ve Pazarlama Direktörü Alkım Gür, üretim ve planlamanın yanı sıra markalaşmaya önem verdiklerini böylece yüzde yüz yerli bir marka olarak Avrupa lideri olduklarını söyledi. Avrupa lideri ve dünya çapında bir marka olmak için sadece kaliteli üretimin yeterli olmadığına dikkat çeken Alkım Gür, "Bizler markalaşmaya çok önem veriyoruz. Ne üretirseniz üretin, bu üretime ayırdığınız zaman kadar markalaşmaya da zaman ayırmak gerekmektedir. Türkiye'de değişik sektörlerde çok iyi ve kaliteli üretimler yapılsa da ne yazık ki global markalaşma çalışması geri planda kalıyor ve Türk markaları uluslararası arenada hak ettiği değeri göremeyebiliyor. Dikkan Group olarak bizler, yüzde yüz milli ve yerli bir Türk markası olarak dünyada boy göstermenin önemiyle markalaşmada çok yol katediyoruz" diye konuştu.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK İHRACAT

Kaliteli üretim yolculuğuna İzmir Kemalpaşa'da 1978 yılında döküm ve endüstriyel vana üretimiyle başlayan Dikkan Group, yarım asra yaklaşan tecrübe ve birikimi ile bünyesinde vana, döküm, hadde, kablo fabrikalarını ve gemi geri dönüşüm tesislerini buluşturan şirketler grubu haline gelmeyi başardı. Dikkan Group, yüzde yüz yerli ve milli sermaye, üretim ve argesiyle de katma değeri yüksek sanayi ürünleri ihracatıyla da fark yaratmayı başarmış bir sanayi markası oldu. Grup, özellikle marine sektöründe, Dikkan Vana olarak öne çıkarken, Avrupa'nın lideri olmayı da başardı. Sektöründe de dünyanın önde gelen Türk markası olarak da yerini korudu. 40 yılı aşkın bir süredir endüstriyel üretim geçmişi içinde gemi inşa, altyapı, inşaat ve tarım sektörlerine yönelik vana üretiminde uzmanlaşan Dikkan Group, bu başarısı ile de yıllar içerisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin son raporunda da belirtildiği gibi bünyesindeki vana, kablo, metal, haddehane ve gemi söküm, şirketleriyle endüstri ihracatında 2019 yılında 453'ncü sıraya yükseldi. Son 15 yılda tesisleşme ve kurumsallaşma adına yapılan atılımlarla birlikte daha da güçlenen Dikkan Group, entegre üretim tesisi, ar-ge yatırımları ile katma değerli ve teknolojik ürün üretimi, sertifikasyon dağarcığı ile global Pazar hakimiyeti ile Avrupa lideri konumuna gelirken diğer taraftan Türkiye'nin ihracatının ortalama katma değerinin 3 katından yüksek bir ihracata da imza atıyor.



"SEKTÖRÜN ILK ARGE MERKEZI"

ARGE konusunda da önemli adımlar attıklarını ifade eden Gür, sektörlerinde ilk kez arge merkezini Dikkan Group'un kurduğunun altını çizdi. Gür, "Arge, sürdürülebilir bir sanayi için çok önemli bir yapıtaşıdır. Grup olarak bunun bilincindeydik ve sektördeki ilk arge merkezini kurduk. Bununla da yetinmedik, Üniversite- sanayi işbirliği yaparak, pırıl pırıl dinamik ve konusunda potansiyelli gençleri bünyemize, sektöre ve ülkemize kazandırdık. Kısaca özetlersek, kaliteli üretim, etik değerlere saygı, güvenilir olmak, arge birimimiz ve global marka çalışmalarımızla bugünkü başarımızı elde ettik. Bu yolda da yükselerek devam edeceğiz" dedi.