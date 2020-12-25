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Haberler Ekonomi Hedef yeşil üretimle 15 milyar $ ihracat

Hedef yeşil üretimle 15 milyar $

Hedef yeşil üretimle 15 milyar $ ihracat

25.12.2020

EGE İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulları Ortak Toplantısında Kovid-19 virüsünün aşısının bulunmuş olması sonrasında 2021 yılında iyimser senaryoların gündeme geldiğini söyledi. 2020 yılını 13 milyar dolar ihracatla geride bırakmaya hazırlandıklarını vurgulayan Eskinazi, 2021'de yeşil üretime odaklanarak 15 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını dile getirdi.

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