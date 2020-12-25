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Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 17’ye yükseltti

faizi yüzde 17’ye yükseltti

, bir hafta vadeli repo ihale oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye çıkardı.

Merkez Bankası faizi yüzde 17’ye yükseltti

25.12.2020

Merkez Bankası, dün gerçekleştirilen yılın son PPK'sının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'e yükseltti. Piyasalarda TCMB'nin faizi 150 baz puan civarında artırması bekleniyordu. TCMB önceki iki toplantısında faizi 675 baz puan artırmıştı. Böylece dünkü toplantıyla birlikte 3 toplantıda artırım toplam 875 baz puana ulaştı.

KARARLILIKLA SÜRECEK
Kurul toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, "Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Kurul güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi: "Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir."

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