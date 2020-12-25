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Haberler Ekonomi Oppo, Türkiye’ye yatırım kararı aldı

Oppo, ’ye yatırım kararı aldı

Oppo, Türkiye’ye yatırım kararı aldı

25.12.2020

DÜNYANIN en büyük akıllı telefon üreticilerinden Oppo, Türkiye'deki büyümesine paralel olarak bölgeye yatırım yapma kararı aldı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Oppo'nun yerli topluma vermiş olduğu sözün bir parçası olarak bir süredir Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmayı düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Hazine ve Maliye, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle olumlu görüşmeler yaptıktan sonra yatırım kararımızla ilgili yakında sizlerle daha fazla bilgi paylaşmayı umuyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra ilgili bakanlıklara gösterdikleri çaba ve olumlu destekleri için teşekkür ederiz."

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