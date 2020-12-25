Sağlık turizminin yeni adresi: İzmir

Covid-19 pandemisiyle birlikte ülkelerin sağlık sistemleri tekrar sorgulanmaya başladı. Türkiye hem teknik altyapısı hem de sağlık çalışanlarının yetkinliği nedeniyle bu süreçte iyi bir sınav vermiş oldu. Pandemiden sonra Türkiye'ye yabancı hasta ilgisi hızla artmaya başladı. 2018 yılında sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında 551 bin 748 hasta sağlık hizmeti aldı. Yıl içerisinde Türkiye'de sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların geldiği ilk 3 ülke sırasıyla; Azerbaycan, Irak ve Almanya oldu. Uluslararası hastaların en çok tercih ettiği şehirlere bakıldığında, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Erzurum ve Yalova öne çıktı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, nitelikli hekim kadrosu, yüksek standartlardaki fiziki altyapısı, ileri teknolojilerin uygulandığı laboratuvarları ile İzmir'in sağlık turizmi için ideal şehir olduğuna dikkat çekti. Kubba, "Sağlık turizmi için önemli destinasyonlardan bir tanesi olan İzmir'in ulaşım olanaklarının artmasıyla sağlık turizminin başkenti olması mümkündür ." dedi.

81 ÜLKEDEN 12 BIN HASTA

Bu zamana kadar ABD, Almanya, Libya gibi farklı coğrafyalardaki 81 ülkeden yaklaşık 12 bine yakın yabancı hastaya şifa verdiklerini dile getiren Kubba, hastaların en çok hematoloji, ortopedi ve onkoloji bölümlerine geldiklerini söyledi. Kubba, "Sağlık turizminde öne çıkan branşlar olarak estetik cerrahi, organ ve doku nakli, kalp damar cerrahisi gibi operasyonları söyleyebiliriz. Hastalar, uluslararası akredite bir hastane olmamızdan dolayı bizi tercih ediyorlar. Covid-19 pandemisinde de hem teknolojik yeterliliğimizi hem de sağlık çalışanlarımızın niteliğini kanıtlamış olduk" dedi.



HEDEF SAĞLIK TURİZMİNDE İLK 3'E GİRMEK

Sağlık Bakanlığı'mızın stratejik planında 20203 yılı için 10 milyar dolar gelir hedefinin olduğunu söyleyen Kubba, "Son 20 yılda sağlık sektöründe yapılan reformların ülkemize kazandırdığı artı değerleri pandemi sürecinde görmüş olduk. Bu kapsamda 1 milyonu aşkın sağlık turisti ile dünya genelinde sağlık turizminde ilk 3 ülke arasında olmamızı sağlayacak kamu ve özel sağlık tesislerimizle küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz." dedi.