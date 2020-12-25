Salgında tarım ve gıda önem kazandı

İZMIR Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ekonomide yaşanan gelişmeleri ve 2021 hedeflerini anlattı. Tüm dünyayı kasıp kavuran şimdiden yaklaşık 1,7 milyon insanın hayatına mal olan koronavirüs salgını nedeniyle zor bir yıl geçirildiğini belirten Işınsu Kestelli, "Bu süreçte tarım ve gıdanın önemi ortaya çıktı.. Açıkçası biraz frene basıp yaşanan hızlı gelişmelere daha geniş bir perspektiften bakma fırsatını bulduk ve yeni normale uyum sağlama konusunda önemli bir mesafe kat ettik. Konuyu tarım açısından ele aldığımızda, ortaya çıkan tablonun karamsar olduğunu söyleyemeyiz... Aksine, yerküre üzerinde yaşayan istisnasız herkesi etkileyen bu salgın, tarım ve gıdanın ne kadar önemli; tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin ne denli hayati olduğunu hepimize bir kez daha gösterdi" dedi.



"ALINAN ÖNLEMLER İŞE YARADI"

İZMIR olarak üretimde ve salgının ilk birkaç günü hariç dağıtım ve pazara erişim konusunda sıkıntı yaşanmadığını belirten Kestelli, "Tarım nüfusunun yaşlı olması herkesi endişelendirse de alınan önlemler sayesinde bunu aşmayı başardık. Mevsimlik tarım işçisi alanında ortaya çıkabilecek ihtiyaç da diğer sektörlerde çalışıp salgın nedeniyle işe ara verenlerin tarıma yönelmesiyle çözüldü. İzmir bu süreçte hem tarımsal üretim hem de pazarlama açısından en doğru yönetilen illerden biri oldu. Bu başarıda herkesin uyum içinde hareket etmesi, oluşturulan il koordinasyon kurulunun örnek bir çalışma sergilemesi etkin rol oynadı. Sonuç olarak iç piyasada gıda talebinde yaşanan artışa rağmen hiçbir ürün veya malın eksikliği hissedilmedi" dedi.



TARIM VE GIDA İHRACATINDA BAŞARI

AYRICA İzmir'den yapılan tarım ve gıda ürünleri ihracatı da 2020'nin ilk 10 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artış gösterdiğini söyleyen Kestelli, "Ancak yeni dönemde hem Türkiye hem İzmir olarak ivedilikle atmamız gereken adımlar olduğu da kesin... Çünkü iklim krizi her geçen gün daha büyük bir tehdit haline geliyor. Su sorunumuz derinleşiyor. Kuraklık ve aşırı doğa olayları üretimi tehdit ediyor. Giderek yaşlanan tarım nüfusu yeni teknolojilere adaptasyon ve değişen şartlarla baş etme konusunda zorlanıyor.Dünyada çiftçiler, günlük işlerinin verimliliğini artırmak için akıllı tarım tekniklerini kullanıyor. Bizim de İzmir olarak akıllı tarım alanında ülkemize örnek olma misyonumuz ve hedefimiz var. Dünya ile rekabet etmek istiyorsak bu dönüşümü daha fazla öteleyemeyiz. Çünkü yeni teknolojiler maliyetin düşürülmesinde, doğal kaynakların korunmasında, üreticinin yaşam şartlarının kolaylaştırmasında ve tarımsal üretimin artmasında en önemli rolü üstleniyor" dedi.



İZMİR TARIM TEKNOLOJİ MERKEZİ

"İZMIR Ticaret Borsası olarak akıllı tarımın yerleşmesi ve yaygınlaşması için elimizi taşın altına sokmuş durumdayız" diyen Kestelli, "2021 hedefimiz İzmir Tarım Teknoloji Merkezini hayata geçirmek ve bu merkezin Türk tarımının Silikon Vadisi olması için gerekli ortamı yaratmak... Bir başka öncelikli konumuz da çiftçi finansmanının ve tarımsal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması amacıyla sözleşmeli üretim modelinin geliştirilmesi... Sürdürülebilir gıda, katma değerli gıda, markalı gıda da ülkemiz ve ilimiz açısından öncelikli bir konu... Kentimizde yetişen kaliteli tarım ürünlerini hâlâ yurt dışına hammadde olarak satıyoruz. Hammadde tedarikçiliğinden ziyade tarımsal sanayi ile elde edilmiş, hikâyesi ile, ambalajı ile, etiketi ile, raf ömrü ile, kullanım alanları ile öne çıkan ürünler üretmeli ve bunları günün bütün araçlarını kullanarak pazarlayabilmeliyiz. Ayrıca tarım ve gıda sektörü ile sosyal medya ve elektronik ticareti ilişkilendirmek zorundayız. İzmir Tarım ve Teknoloji Merkezinin bu alanda da önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyor ve daha bereketli yarınlar için tüm inancımızla çalışıyoruz" ifadeleri kullandı.