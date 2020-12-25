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THY'den İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı

Son dakika haberi... Koronavirüsün İngiltere ve Danimarka'da mutasyona uğraması ve hızla yayılması nedeniyle uçuş seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirilecek tahliye seferleri öncesi yolcularına uyarılarda bulundu. Şirket, bu ülkelerden İstanbul'da gelecek yolcuların havalimanında PCR testine tabii tutulacağını ve 7 gün boyunca ikamet adreslerinde izolasyona gireceğini açıkladı.

25.12.2020, 08:56