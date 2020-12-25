TL’ye olumlu katkı yapacak

MERKEZ Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artırımı kararı sonrası Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlenmeye devam etti. Dolar/TL 7,55'e euro/TL 9,22'ye kadar geriledi. Ekonomistler, kararın Türk Lirasına olumlu katkı yapacağını belirterek, hisse senedi piyasalarındaki iyimser havayı destekleyeceğini vurguladı.