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Haberler Ekonomi TL’ye olumlu katkı yapacak

TL’ye olumlu katkı yapacak

TL’ye olumlu katkı yapacak

25.12.2020

MERKEZ Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artırımı kararı sonrası Türk Lirası, dolar ve euro karşısında güçlenmeye devam etti. Dolar/TL 7,55'e euro/TL 9,22'ye kadar geriledi. Ekonomistler, kararın Türk Lirasına olumlu katkı yapacağını belirterek, hisse senedi piyasalarındaki iyimser havayı destekleyeceğini vurguladı.

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