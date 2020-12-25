Yabancı yatırımcıya rehber olacak

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), Türkiye gayrimenkul sektörünü ve yatırım süreçlerini anlatmak, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi olan Property Buying Guide: Istanbul'u yayınladı. Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği'nin (GİGDER) katkılarıyla hazırlanan rehber, İngilizce basılan ve uluslararası yatırımcı için Arapça, Fransızca, Çince, Rusça ve Farsça olmak üzere 6 dilde bilgi broşürleri ile zenginleştirildi. Rehberin tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, çok kıymetli değer ve bilgilerin yer aldığı rehberin sadece yabancılara değil yerlilere de yol göstereceğini söyledi. Demirtaş, Mütekabiliyet Yasası sonrası 184 ülke vatandaşının Türkiye'den taşınmaz aldığını kaydederek, yapılan hukuki düzenlemelerle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesinin ve önemli bir döviz girdisinin sağlandığını anlattı. Demirtaş, "Rehber fluluğu ortadan kaldıracak ve herkes için açık ve şeffaf bir yol haritası ortaya koyacak" dedi.

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İTO Başkanı Şekib Avdagiç de, Türkiye'deki gayrimenkul fırsatlarını, yabancı yatırımcılara doğru ve anlaşılır bir şekilde anlatma hedefiyle öncü bir rehber hazırladıklarını söyledi. İstanbul'un gayrimenkul imkanlarını, gayrimenkule yatırım yapmanın cazibesini ve kazandıran taraflarını göstermeyi amaçladıklarını dile getiren Avdagiç, Orta Doğu'dan Çin'e, Rusya'dan İran'a geniş bir coğrafyayı hedeflediklerinin altını çizdi. GİGDER'in katkılarıyla hazırladıkları rehberin de bu faaliyetlerden birisi olduğunu aktaran Avdagiç, "Bu rehber, yatırımcıların sadece mülk edinme ile ilgili sorularına cevap vermiyor. Aynı zamanda onları taleplerine göre yönlendiriyor " dedi. Yabancıya satışın sürdüğünü ve bunda vatandaşlık hakkı teşvikinin önemli bir katkısının olduğunu aktaran Avdagiç, "Yabancılara 2019'da 45 bin 483, bu yılın 11 ayında ise 36 bin 385 konut satıldı. Pandemiye rağmen yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin sürdüğü görülüyor" ifadelerini kllandı.



HEDEF İLK 5

GAYRİMENKUL Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Ömer Faruk Akbal ise, İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi'nin, Türkiye'nin 6 milyar dolar olan yabancıya gayrimenkul satışını 2023'te 15 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde tanıtım açısından önemli bir kilometre taşı olacağını söyledi. Akbal, İTO ile gayrimenkul pazarını yurt dışı alıcı ve yatırımcılar ile buluşturacaklarını, sektörü A'dan Z'ye kapsayan ve her türlü bilgi ve kanuni düzenlemeyi barındıran bir dijital platform olan 'Home Turkey Home' projesini oluşturduklarını, tanıtımı yapılan rehberin de bu projenin ilk adımı olduğunu söyledi. Akbal, Türkiye'de uluslararası yatırımcılara satılan her 100 gayrimenkulden yaklaşık 20'sinin üyeleri tarafından gerçekleştiğini belirterek, "Dünyada 400 milyar dolarlık değere ulaşan uluslararası gayrimenkul yatırım pazarında Türkiye'nin ilk 5 pazar arasına girmesini hedefliyoruz" dedi