Yerli ve milli üretim pandemide önem kazandı

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, pandemi sürecinde yerli ve milli üretiminin öneminin daha fazla ortaya çıktığını söyledi. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte pandemiye rağmen yüzde 6,7 büyüdüğünü belirten Özgener, "3. çeyrek büyümesi ile ülkemiz, diğer V tipi büyüme patikası sergileyen ülkelerle karşılaştırıldığında bile, yüksek seviyede büyüme gerçekleştiren ülkelerden bir tanesi konumuna geliyor" diye konuştu.



KÜRESEL TİCARET ETKİLENDİ

Özgener, "Büyümenin kaynaklarında, % 9,2'lik özel tüketim harcamaları itici güç olurken, sabit yatırımların 2. çeyrekteki % 6,2 daralmadan sonra, 3. çeyrekte % 22,5 gibi çok yüksek bir rakamda artması da büyümeyi yukarı çekti. Sektörler bazında bakıldığında ise, imalat sektöründeki % 9,3'lük ve inşaat sektöründeki %6,4'lük artışın büyümeye etkisi yüksek. Bu gelişmeler, sanayide olumlu bir ivme yakaladığımızı ortaya koyuyor. Savunma sanayisinde yaptığımız atılımlarla bir-likte yerli ve milli üretime verdiğimiz değerin günden güne artması, yerli otomobil projemiz, yenilenebilir ener-jiye yönelik desteklerin ve bu alanda-ki gelişmelerin her geçen gün artma-sı, ülkemiz ekonomisine uzun vadede büyük katkı yapacaktır" dedi.

YENİLEME VE DİJİTALLEŞME

Covid-19 pandemisinde yaşanan olağanüstü şartlar nedeniyle, küre-sel gelir ve ticarette yaşanan sert bir daralma sonucunda, ciddi istih-dam kayıpları ve artan küresel borç-lulukla karşı karşıya kalındığını belir-ten Özgener, "Ülkemizde de Mart 2020'dan beri görülmeye başlayan salgını takiben KGF destekli kredi destekleri, çalışma hayatına ilişkin kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere birçok düzenleme hayata geçi-rildi. Bunlarla birlikte, mali yüküm-lülüklerin ertelenmesi ve belirli sektörlere mücbir sebep hakkı tanın-ması gibi birçok tedbir alındı. Makro düzeyde destek paketleri açıklanır-ken firmalar özelde, ciro kayıpla-rı, finansal göstergelerdeki bozulma düzeyleri, tedarik zincirinin hasara uğraması gibi olumsuzlukların iyileş-tirilmesi ve tekrar sağlıklı bir şekilde çalışması için altyapılarını yenileme ve dijitalleşme araçlarını güçlendirme yoluna gittiler" dedi.



PIYASALARDA ASI BEKLENTISI



2021 yılını 2020'den ayıran en önemli sürecin aşı olduğunu belirten Özgener, "Aşı organizasyonun hızı ve başarısı küresel ekonominin toparlanmasına doğrudan etki yapacak. Bu çerçevede, Türkiye 2021 yılında aşılamadan en fazla faydayı görecek ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Aşılama ile birlikte dış ticarette en azından lojistik ile ilgili problemlerin azalması ve daha da önemlisi turizm gelirlerinin artması ülkemizin toparlanma sürecine olumlu yansıyacaktır. Benzer bir şekilde, aşılanma süreci ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere olan fon akımlarında bir normalleşme olması bekleniyor. Türkiye, bu fon akımlarından faydalanabilmesi için, makroekonomik istikrar alanındaki adımlarını güçlendirmeli ve yatırımcı güvenini artırmalı. Makroekonomik istikrar alanında, Türkiye'nin 2021 yılında en önemli hedeflerinden bir tanesi enflasyonu tek haneye kalıcı olarak çekmek olmalıdır. Enflasyonun önceliklendirilmesi, TL'ye olan güvenin artması için hem yurtiçi, hem de yurtdışı yatırımcıları açısından kritik olacak" dedi.