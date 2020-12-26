KPSS yerleştirme tercihleri 30 Aralık’ta

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin "Kamu E-Uygulama" üzerinden elektronik ortamda alındığını, gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığı'na gönderildiğini bildirdi. Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirterek, yerleştirme işlemlerinin 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.



BORSA İSTANBUL'DA TARİHİ REKOR KIRILDI

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günün ilk yarısında yüzde 0.71 değer kazanarak 1.436,17 puana yükselirken, 1.436,80 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibariyle önceki kapanışa göre 10.18 puan artışla 1.436,17 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 10.4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.29 ve holding endeksi yüzde 0.32 değer kazandı. En fazla kazandıran yüzde 3.55 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0.92 ile spor oldu.