Maske altında doğru nefes alın

İzmir'de yaşayan nefes koçu Nazlı Baç, maske altında doğru nefes almanın yöntemlerini anlattı. Korona virüs salgını nedeniyle herkesin vazgeçilmezi olan maskelerin artık bir aksesuar haline geldiğini dile getiren Baç, nefes darlığı ve alerjik reaksiyonlardan kaçınmak için doğru maske kullanımı konusunda bilgiler verdi.

ALIŞKANLIK KAZANILABİLİR

Baç, "Maskeye yüklediğimiz anlam çok önemli. Onun aksesuarımız haline geldiğini kendimize anlatmamız gerekiyor" dedi. Maskenin altında doğru nefes alma alışkanlığı kazanılabileceğini söyleyen Baç, "Nefes alıp verme parmak izi gibidir. Herkesin nefes alışkanlığı farklıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre nefesin burundan alınıp burundan verilmesi doğrudur. Havayı diyaframa indirdiğimizde nefesi doğru almış olacağız. Maskenin altında ağızdan alınan nefes özellikle gözlük kullananlar için biraz sıkıntılı sonuçlar doğuruyor. Çünkü gözlüğün altında buharlaşma olabiliyor. Biz ağızdan değil burundan, sakin ve sessiz nefesler alıp verirsek çok daha rahat bir süreç geçiririz" dedi.

KONUŞURKEN DE DİKKAT

Maskenin altında konuşurken de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Nazlı Baç, spikerler gibi konuşarak çalışmak durumunda kalanların diyaframdan nefes aldığını anlattı. Diyafram nefesinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Baç, kaygı, öfke ve sinirlilik durumlarında nefesin kesik kesik göğüsten alındığını söyledi.



4X4 KURALINI UYGULAYIN

DOĞRU nefes alıp verme alışkanlığının kazanımında 4x4 tekniğinin yardımcı olduğunu belirten Baç, şöyle devam etti: "Diyafram nefesini öğrenmek için bir elimi kalbime, bir elimi karnıma koyuyorum. Nefes alırken karnımı şişiriyorum, nefes verirken içime çekiyorum. Göğsümü hiç oynatmıyorum. Gün içinde 4x4 kuralını kullanalım. 4 sayı nefes alıp, 4 sayı nefesimizi tutuyor, 4 sayı nefes veriyoruz. Bunu gün içinde 10-15 kez tekrarlarsanız doğru nefes alışkanlığını kazanırsınız. Nefesi ağızdan alıp verirsek maskenin içinde sıcak hava oluşur. Bu rahatsız edicidir. Ama burundan alıp verirsek rahatsız etmez. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre nefes sayısını da 1 dakikada 8 ila 12 keze düşürmeliyiz."