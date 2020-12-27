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Haberler Ekonomi Beyaz eşya, mobilya ve kuyumda taksit azaltıldı

, mobilya ve kuyumda taksit azaltıldı

Beyaz eşya, mobilya ve kuyumda taksit azaltıldı

27.12.2020

Ticaret Bakanlığı, televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayılarını düşürdü. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik uygulanan taksitli satışlar yeniden düzenlendi. Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında ise daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

ALTIN ALIMINDA 6 AY
Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi.

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