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Haberler Ekonomi Enerji Bakanlığı’na 20 uzman yardımcısı

’na 20 uzman yardımcısı

Enerji Bakanlığı’na 20 uzman yardımcısı

27.12.2020

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Ankara'daki merkez teşkilatına 8. ve 9. dereceden 20 uzman yardımcısı alınacak. Adayların ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2019 veya 2020 yıllarında yapılan KPSS'de belirli puan türlerinden 75 veya üzeri puan alması ve en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerini veya bunlara denk kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmaları gerekiyor. Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 1-12 Şubat 2021 tarihlerinde şahsen veya postayla Enerji Bakanlığı'na yapılacak. Giriş sınavı, 22 Mart-2 Nisan tarihlerinde sözlü gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazananların listesi ve sınav takvimi, bakanlığın internet adresinde yayınlanacak.

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