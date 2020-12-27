İzmir’in çekişte zeytini yağına tescil belgesi

İzmir Ödemiş'te yetişen ve geç olgunlaşan 'çekişte zeytini'nin yağına Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Rıfat Eriş, "Bu zeytinyağını ayrı paketleyerek, firmaların daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak, tüketiciyi böyle kaliteli bir ürünle buluşturmak istiyoruz" dedi.

TADIMCININ VAZGEÇİLMEZİ

Bozdağ eteklerinde kıraç arazide yetişen, iriliği ve aromasıyla diğer zeytin türlerinden ayrılan çekişte zeytininin erken hasadı Aralık başında, 'çakır hasadı' olarak anılan ikinci hasadı ise zeytinin yeşilden pembeye döndüğü yılbaşında yapılıyor. Eriş, 3 sene önce coğrafi işaret alabilmek için başvuru yaptıklarını belirterek, "Bu zeytin çeşidi, geç olgunlaşması nedeniyle meyvemsi aromatik tadı çok fazladır. Bu aromatik tat, yoğun biçimde hissedilir. Zeytinyağı tadımcılarının vazgeçilmezidir" dedi. Çekişte zeytininin başka bölgede yetişse bile aynı lezzeti vermeyeceğini kaydeden Eriş, "Coğrafi işareti aldıktan sonra bu zeytinyağını ayrı pakatleyerek, firmaların daha fazla kazanç elde etmesini sağlamak, tüketiciyi böyle kaliteli bir ürünle buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.