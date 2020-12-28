160 şirketin başvurduğu Uzay OSB’de yer kalmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'milli uzay hamlesi' ile uzaya bayrak çıkarmaya hazırlanan Türkiye'nin uzay ve havacılık projelerine ev sahipliği yapan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne (HAB) rekor başvuru geldi, tahsis için yer kalmadı. HAB'a ağırlıklı havacılık ve savunma sanayinde üretim yapan 160 firma başvururken bazı firmalar üretime başladı. Hem NASA'ya, hem de havacılık ve savunma sanayinin küresel markaları Boeing, Airbus için de üretim yapıyor. Türk Havacılık Uzay Sanayi A.Ş'nin de (TAI) HAB'a dahil olması için çalışma başlatıldı.

DÜNYA DEVLERİNE ÜRETİM

Milli Uzay Programı ile uydudan fırlatma sistemine kadar uzay alanındaki tüm yatırımlar teşvik edilecek. Başkan Erdoğan'ın büyük önem verdiği uzay teknolojisine yönelik yatırımlar da hızla artıyor. İki yıl önce kurulan Uzay ve Havacılık İhtisas OSB'ye gelen yatırım talepleri de bunu ortaya koyuyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Uzay OSB'deki çalışmalar ve yaşama geçirilecek yeni projelere ilişkin bilgi verdi. Sanayi bölgesindeki arsaların tamamının yatırımcılara tahsis edildiğini belirten Özdebir, "Çok yoğun ilgi var, HAB'da yer kalmadı. Yer tahsisleri Şubat 2018'de başladı. 160 parselin tamamı doldu. Bunlardan 145'i sanayici, 15'i de hizmet desteği. Altyapıyla eşzamanlı fabrika inşaatları başladı, 2 firma üretime başladı, 2'si de üretime geçmek üzere, 10 firma inşaatını bitirdi, 35 firma da inşaat aşamasında. Ağırlıklı olarak havacılık sektörü, savunma sanayine yönelik üretim yapılıyor" dedi. Savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden TAI'nin de HAB'a dâhil olması için çalışma yapıldığını belirten Özdebir, "Çalışma Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinasyonunda yürüyor. Uzay OSB'ye gelen firmaların bazıları OSTİM ve Sincan sanayi bölgelerinden geldi. Burası cazibe merkezi olacak. Buradaki firmaların çoğu Boeing, Airbus'a parça üretiyor. Firmalar Amerika'nın Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne de (NASA) parça gönderiyor. Sanayi bölgesindeki firmalardan biri helikopter pervane kolları palleri üretiyor " değerlendirmesini yaptı. Özdebir, Uzay OSB'ye eklemeli üretim laboratuvarı ve mükemmeliyet merkezi kurulacağını da açıkladı.

HAZAL ATEŞ