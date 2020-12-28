Buharkent belediyesi’nden 450 bın euroluk proje

Aydın'da Buharkent Belediyesi Avrupa Birliği Hibe Programı'na 450 bin euroluk proje sundu. Türkiye'de 'İklim Değişikliği Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi' projesi kapsamında Buharkent Belediyesi projesini hazırladı. 450 bin Euroluk proje için hibe başvurusu yapıldı. Buharkent Belediya Başkanı Mehmet Erol, "Projemizi büyük bir özveri ile hazırlayan Serkan Yalçın ve Beyza Pektaş hocalarımız ile Kamilpaşa İlkokulu Müdürümüz Cavit Baştürk hocamıza, şükran sunuyorum" dedi.