Pandemi yüzünden açılışı ailesiyle yaptı

BALIKESİR Savaştepe'de çiçeklere olan sevgisini gelir kapısına dönüştürmek için sera kurmaya karar veren Ayşe Dokuz (30), 5 yıl boyunca bir kova içinde biriktirdiği bozuk paralarla hayalini gerçekleştirdi. 25 bin liraya mal ettiği serasına açılış yapmak isteyen Dokuz, pandemide kimseyi davet edemeyince eşi ve 3 çocuğuyla kurdele kesti. 25 bin liranın 10 bin lirasını biriktirdiği bozuk paralar ile karşıladığını belirten Dokuz, "Seram yeni bir umut, yeni bir hayat ve yeni bir adım olur inşallah" dedi.

EVLİ ve 3 çocuk annesi Dokuz, hobi amaçlı başladığı çiçek yetiştiriciliğini gelir kapısı haline getirdi. Uzun yıllar çiçek sevgisiyle yaşayan Ayşe Dokuz, hayalindeki serayı 5 yıldır bir kovada biriktirdiği bozuk paralarla kurdu. Pandemi nedeniyle kimseyi davet edemeyen genç kadın, serasının açılışını görme engelli eşi Ercan Dokuz (47), çocukları Ceren (13), Esmanur (11) ve Asaf (3) ile kurdele keserek gerçekleştirdi. Dokuz, "Kaktüs ve sukulent üzerine hayalim olan serayı yaptım. Seraya harcadığım 25 bin liranın 10 bin lirasını biriktirdim. Kalanını ise eşim sağladı" dedi

SUAT SALGIN