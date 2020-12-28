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Haberler Ekonomi Son dakika: Asgari ücret belli oldu! Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması!

Son dakika: belli oldu! 'tan asgari ücret zammı açıklaması!

Son dakika haberi... İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Aile, Çalışma ve 2021 asgari ücretini canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika: Asgari ücret belli oldu! Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı açıklaması!

28.12.2020, 11:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020, 11:49

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakam, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

Bakan Selçuk konuşmasında "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, Brüt 3.577 lira 50 kuruş , net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

İşte Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar...
2020 asgari ücret son toplantısı yapılıyor. Bu yıl Covid'le mücadele ile geçti. Hükümet olarak ilk hedefimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşvik programları başlatıldı. 45 milyar lirayı aşkın desteği ulaştırmış olduk. Sosyal mekanizmalarımızı işlettik. Salgının negatif etkilerini azaltmak amacıyla işçi ve işverenlerimizi korumak oldu. Nakdi ücret, kısa çalışma destekleriyle iş ilişkisinin sürdürülebilmesini sağladık.

Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını geliştirdik. Çalışan sayımız her ay değişmekle beraber 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği ödedik. 31 Ocak 2021'e kadar uzattık. Başvuruları e-devlet üzerinden almaktayız. Sözleşme fesihlerine kısıt getirdik. Nisandan bugüne 6,5 milyar lira nakdi ücret desteği verdik. Kısa çalışmadan çıkıp normal çalışma için normalleşme desteği verdik. 3 milyondan fazla çalışan için 2,5 milyar liralık primlerini karşıladık. 3 aydan 6 aya çıkarıldı.

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