  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Zafer’den Manisa’ya 240 milyon yatırım desteği

Zafer’den ’ya 240 milyon yatırım desteği

Zafer’den Manisa’ya 240 milyon yatırım desteği

28.12.2020

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Manisa'da yatırıma katkı sağladıklarını söyleyerek, "Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ajansımız Manisa'nın yatırımlarına ilişkin en güncel bilgileri tek elden sağlayarak ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak yatırım süreçlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu kapsamda 2020 yılında 309 yerli, 8 yabancı firmaya danışmanlık ve tanıtım yapılmış olup 21 yerli firma yatırım kararı almıştır. Bu yatırımlar kapsamında 240 milyon lira sabit yatırım tutarı ve 567 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zafer’den Manisa’ya 240 milyon yatırım desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.