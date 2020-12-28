Zafer’den Manisa’ya 240 milyon yatırım desteği

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Manisa'da yatırıma katkı sağladıklarını söyleyerek, "Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri kapsamında ajansımız Manisa'nın yatırımlarına ilişkin en güncel bilgileri tek elden sağlayarak ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak yatırım süreçlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu kapsamda 2020 yılında 309 yerli, 8 yabancı firmaya danışmanlık ve tanıtım yapılmış olup 21 yerli firma yatırım kararı almıştır. Bu yatırımlar kapsamında 240 milyon lira sabit yatırım tutarı ve 567 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK