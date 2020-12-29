Borsa yükselişte dolar fena çakıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,68 artışla 1.437,51 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9.48 puan ve yüzde 0.68 değer kazanarak 1.437,51 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0.69 ve holding endeksi yüzde 0.34 yükseliş kaydetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3.77 ile orman, kağıt, basım; tek gerileyen ise yüzde 0.11 ile spor oldu.

EN YÜKSEK TIRMANIŞ

Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi, cuma günü 0.03 puanlık sınırlı artışla 1.426,03 puandan günü tamamlarken, günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, bu hafta ekonomik güven endeksi ve perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini, yurtdışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti. Analistler, BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın da destek konumunda olduğunu kaydetti.



KURDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Merkez Bankası'nın geçen haftaki politika toplantısında beklentileri aşan faiz artırımının ardından kur ise yeni haftaya sert düşüşle başladı. Dün sabah saatlerinde 7.50 seviyesinin altına gelen dolar kuru 7.41'e kadar çekildi. Güven kazanan Türk Lirası yabancı paralar karşısında yeni haftaya sert yükselişle başladı.



7.42'DEN İŞLEM GÖRDÜ

DOLAR/TL dün 7.4117'ye kadar gerilemesinin ardından saat 14.30'da 7.42 seviyesinden işlem gördü. Euro/ TL 9.0555'ten alıcı buldu. Kur sepeti 8.2449'a kadar geriledi. Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz kararının ve ekonomi politikasıyla ilgili açıklamaların ardından döviz kurlarında aşağı yönlü hareketlerin süreceği kaydedildi. Dolar/TL 7.70'li seviyelerden önce 7.55'lere kadar çekilmiş ve geçen haftayı 7.5529'ten kapatmıştı. Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi dün yüzde 0.24 geriledi.