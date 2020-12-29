Korona ile savaşta en güçlü silahımız akciğerler

Kovid-19 ile mücadelede şüphesiz en önemli nokta 'Temizlik - Maske - Mesafe' kuralları ile birlikte alınan tedbirlere uymak. Ancak bunun yanında özellikle kış aylarında bağışıklığımızı ve korona virüsün hedef seçtiği akciğerlerimizi güçlü tutmak da büyük önem taşıyor. Bunun için çok sayıda besini tüketmek gerekiyor. Kışın kolayca bulabileceğiniz mevsim sebze ve meyvelerinin de içinde bulunduğu o besinleri sizler için derledik.



GLUTATYON NEDİR?

Glutatyon, vücudumuzdaki en güçlü hücre içi antioksidandır. Roka, turp, şalgam, lahana, karnabahar, brüksel lahanası, ıspanak, avokado, kuşkonmaz ve bamyada yüksek miktarda glutatyon bulunur. Antioksidan kapasiteyi destekleyen ve akciğer dokularını koruyucu etkisi bulunan kuersetin de üzüm, yeşil yapraklı sebzeler, biberler, dereotu, elma, mor soğan, rezene yaprağı, kekik, siyah ve yeşil çayda yüksek miktarda bulunmaktadır. Bu sebze ve meyveleri tüketirseniz, akciğerlerinizi de güçlendirmiş olursunuz. Bunların yanında, bu saydığımız bütkilerin içinde bulunduğu çaylardan da içerek katkı sağlayabilirsiniz.



PROBİYOTİK/PREBİYOTİK

Bağırsak ve akciğer mikrobiyataları arasında ilişki vardır. Yapılan çok sayıda bilimsel çalışmada, bağırsak florasında oluşan değişikliğin, akciğerleri etkilediği gözlemlenmiştir. Bağırsaklarda yararlı bakterilerin kaybı (disbiyozis) özellikle yaşlı bireylerde sık görülür. Bağırsak sağlığını korumada, beslenme önemlidir. Kötü beslenme tarzı, sebze ve meyveyi az tüketmek, az su içmek bağırsak sağlığını olumsuz etkiler. Yoğurt, ayran, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagil, yağlı tohumlar, sebze ve meyveler ile tam tahıldan zengin beslenmek ise, prebiyotik alımını artırır. Bu besinlerin, astım ve kistik fibrozis gibi akciğer tutulumu olan hastalıklarda da olumlu etkisi vardır. Probiyotiklerin yanı sıra zerdeçal, brokoli, sarımsak, ananas, yeşil çay ve siyah çay, ıhlamur, bal gibi bazı besinler de içerdikleri antibakteriyel, antiviral ve antioksidan bileşiklerden dolayı önemlidir. Korona virüse yakalanan hastalar ise, mukus membranı nemli tutmak için bol bol su içmelidir.



EVDE KALANLARA EGZERSİZ ÖNERİSİ

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ahmet Çapar, hafta sonu geri gelen kısıtlamalar nedeniyle evde düzenli egzersiz yapmanın hayati önem kazandığını vurguladı. Çapar, yapılabilecek basit birkaç hareket ile bağışıklığı güçlendirip başta kas ve iskelet sağlığı olmak üzere akciğer sağlığı, kalp ve damar sağlığını koruyup güçlendirmenin mümkün olduğunu söyledi. Mutlaka egzersiz yapılması gerektiğini aktaran Çapar, "Bağışıklığımızı güçlendirip akciğer sağlığımıza, kalp ve damar sağlığımıza olumlu katkılar sağlayabiliriz" dedi.



HASTALIKLARI ÖNLER

Domates gibi `kırmızı` renkli sebze ve meyveler, `likopen` adlı karoten madde açısından zengin yapıya sahiptir. Bu madde, hücreleri serbest radikal oluşumlardan koruyarak, kalp ve akciğer hastalıklarıyla prostat kanserinin gelişimini de önler.

Erman AZAR