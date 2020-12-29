Mandalinayı önce kırağı ardından yağmur vurdu

SONBAHAR ve kış aylarında C vitamini deposu, pandeminin panzehiri mandalinada çok güzel başlayan 2020/21 ihracat sezonu, Aralık ayı başında yaşanan kırağı ve sonrasındaki yağışlar yüzünden buruk kapanıyor. İzmir'in mandalina üretim üssü Menderes ve Seferihisar başta olmak üzere üretim bölgelerinde mandalinayı önce kırağı sonra yağmurlar vurdu. Mandalina ihracatçısının kolu kanadı kırıldı. Kırağının TARSİM Sigortası kapsamında olmaması üreticiden ürünü almış, bedelini ödemiş ihracatçıya çifte darbe vurdu. 2020 yılı mandalina rekoltesinin çok iyi olduğunu, ihraç sezonunun başladığı 19 Ekim'den Aralık ortasına kadar canlılık yaşandığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Aralık'ta kırağı ve yağmurun ihracatta yara açtığını kaydetti.

İHRACAT FREN YAPTI

İZMİR bölgesindeki mandalina rekoltesinin yüzde 50'sinin daha hasat edilmeyi beklerken kırağı ve yağmurların yaşandığı bilgisini veren Başkan Uçak, "Kırağı ve yağmurlar öncesinde hasat edilen ürünlerin yüzde 80-90'ı ihracata uygun olurken, kırağı ve yağmur sonrasında bu oran yüze 20-25'e düştü. İhracatçılarımızın tohur olarak satın aldığı henüz hasat edilmemiş bahçelerde yüzde 50-80 arasında kayıplar var. Mandalina ihracatında 500 milyon dolara ulaşabilirdik. Ancak kırağı ve yağmur fren yaptırdı" diye konuştu.

TARSİM BEKLENTİSİ

UÇAK, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırağı ve yağışın etkisiyle mandalinada kararmalar meydana geldi. Alternaria alternata (kahverengi leke hastalığı) ve Penicillium italicum (mavi küf) ürünlerde yüzde 50-80 arasında kayba yol açtı. Sonrasında ürünlerin yüksek pazar değerinde çok ciddi düşüşler yaşandı. Kırağının TARSİM Sigortası'na dahil olmaması ihracatçılarımızı ve üreticilerimizi zor durumda bıraktı. Üreticilerimiz ve ihracatçımız kırağı zararlılarının ve kırağı etkisi ile verim kaybı zararının TARSİM kapsamına alınmasını talep ediyor."



421 MİLYON DOLARA ULAŞTI

TÜRKİYE, 1 Ocak - 26 Aralık 2019 tarihleri arasında 347 milyon dolarlık mandalina ihracatı gerçekleştirmişken, 2020'nin aynı döneminde mandalina ihracatından yüzde 22'lik artışla 421 milyon dolar döviz kazandı. Türkiye, 2020 yılı için belirlediği 400 milyon dolarlık mandalina ihracat hedefini geçti. Rusya 234 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla birinci, Ukrayna 55 milyon dolarlık mandalina ihracatıyla ikinci sırada yer aldı.