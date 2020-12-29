Pandemide çocukların sağlığı için 3 altın kural

Pandemi döneminde çocuklarının bağışıklık sistemini desteklemek isteyen aileler için besin takviyesi kullanımı kaçınılmaz oldu.

ATIŞTIRMALIK İSTEĞİ

Ancak bu dönemde, güçlü bir bağışıklık sistemi için vitamin ve mineral desteğinin yanı sıra çocukların beslenme ve uyku düzenine özen gösterip, fiziksel aktiviteler için onları teşvik edilmesi gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, önemli tavsiyelerde bulundu.Uzun dönem evde kalmanın bir sonucu olarak ebeveynler gibi çocukların da sıklıkla bir şeyleri atıştırma isteği duyduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, çocuklarda yaşanabilecek kilo artışı sorununa da dikkat çekti.

TEMPOLARDA FARK VAR

Uzel, "Pandemi döneminden önceki fiziksel tempo ile pandemi sonrası fiziksel tempo arasında şartlar gereği farklılık oluştu. Uzun dönem evde kalmanın bir sonucu olarak da çocuklarda sıklıkla bir şeyleri atıştırma isteği oluştu. Beslenme düzeninin korunmasıyla durum kontrol edilmek istense de uzaktan eğitim sürecindeki çocuklar için uzun süre bilgisayar, tablet ve telefonların başında hareketsiz oturmak beraberinde birtakım aksaklıkları da beraberinde getirdi. Ne yazık ki çocuklardaki kilo artışı çözümü öncelikli gereken konular arasında yer almaya başladı. Bu nedenlerle çocukların ders aralarında mutlaka hareket etmesi teşvik edilmeli. Mümkünse çocuklar ile birlikte egzersiz yaparak onlara rol model olunmalı" diye konuştu.