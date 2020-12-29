Yılbaşı alışverişinizi esnaftan yapın

Yaklaşan yılbaşı öncesi İzmirlilere çağrıda bulunan Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Argun, tüketicilerin alışverişlerini AVM yerine çevresindeki esnaf sanatkarından yapmalarını istedi.



YURTDIŞINA AKIYOR

Korona sürecinin üyelerinin belini büktüğünü hatırlatan Argun, "Pek çok iş kolunda faaliyetler durduruldu veya kısıtlandı. Bazı üyelerimiz 9 aydır çalışamıyor, işyerleri kapalı. Esnaf sanatkarlar korona tedbirlerine saygılı, her türlü özveriyi de gösteriyorlar ama iyice mağdur durumda kaldılar. Yılbaşı alışverişleri işlerinin bir nebze olsun canlanması için iyi bir fırsat. İzmirliler de dostları, mahallelerinin yapı taşı olan esnaf sanatkarları unutmasın, paramız da kentimizde kalsın" dedi. Yılbaşı öncesi gıda, giyim, hediyelik eşya alışverişlerinin artığını kaydeden Argun, 'AVM'lerin çoğu yabancı sermayeli. Ayrıca AVM'lerde, büyük marketlerde kalitesine bakılmaksızın ucuz satmak adına çoğunlukla ithal ürünler satılıyor. Bu şekilde AVM'lerin karı, sıcak para yurt dışına akıyor. Ayrıca ithal ürün kullanımının yoğunluğu cari açık, işsizlik gibi sorunlar yaratıyor. Biz Türkiye'deki işsizlikten, ekonomik darboğazdan şikâyet ediyorsak ithal ürünlere ve yabancı kuruluşların ortağı olduğu AVM'lere itibar etmememiz lazım.' şeklinde konuştu.



TOPLUMSAL REFAH İÇİN

ESNAF sanatkarlara sahip çıkılması gerektiğini belirten Başkan Argun, "Üyelerimiz sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel hayatımızda da önemli işlevlere sahiptirler. Türk toplumunda böylesine önemli yeri bulunan esnaf sanatkârları desteklemek gerekiyor. Çünkü onlar içimizden biri. Alışverişlerimizi etrafımızdaki esnaftan yaparsak, etimizi kasaptan, meyvemizi manavdan ve diğer ürünleri küçük işletmelerden temin edersek, harcadığımız para da ilimizde, Yeşilyurt'ta kalır. Çünkü esnaf sanatkarlar kazandıkları paraları yine çevresinde harcar. Yeşilyurt'un ticari hayatının gelişmesine katkı koyar" dedi. ESNAF kesiminin refahının toplumsal refahı da doğurduğunu belirten Argun şunları söyledi: "Halkın çoğunluğunu esnaf sanatkarlar oluşturuyor. Her ailenin bir esnaf tanıdığı, akrabası vardır. Halkın içinde hem üreten hem tüketen esnaf sanatkarlar, iş potansiyelleri arttıkça, sayısal çoğunlukları ile orta vadede toplumsal hayatın refah seviyesini de yukarıya çekeceklerdir. Pandemi sürecinde işyerini kapatan, ailesinin, kendisinin, yanında çalışanın geçimini riske atan esnaf sanatkarlara destek olalım, alışverişlerimizde küçük işletmeleri tercih edelim."