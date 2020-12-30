17 ilçede 632 mahalleye 853 kilometre asfalt

İL genelinde gerçekleştirdiği yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile Manisalıları daha güvenli ve konforlu yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi; görev, yetki ve sorumluluk alanındaki 853.1 kilometrelik yol ağında sathi kaplama çalışmalarını tamamladı. 17 ilçenin tamamı, bu çalışmalardan faydalandı. Korona virüs salgınının hayatı tehdit etmesi ve buna bağlı olarak çeşitli sorunların ortaya çıkması, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni yıldırmadı. Hizmet ve yatırımların durduğu dönemde Manisa'ya hizmet etmek için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları ve girişimleri ile birlikte; 1 milyon 100 bin ton malzeme ihalesini yaptı. Bünyesine dahil edilmek üzere 40 yeni araç kiraladı. 50 milyon liralık bitüm kredisi temin edildi. TÜPRAŞ'ın bitüm satışına başlaması ile birlikte, 24 Temmuz tarihinde 'Haydi Bismillah' diyerek Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk çalışmasına başladı. Sadece 107 takvim gününde 5 farklı ekiple; çok büyük bir iş başarıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de il genelinde yapılan çalışmaların hayırlı olmasını dilerken, "Yol yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğu için bu çalışmaları hayata geçirdik. İnşallah, Allah sağlık verdikçe Manisa'ya hizmet sevdasıyla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



ASFALT SEZONUNDA HAFIZALARA KAZINAN ANLAR

MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nin kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak noktasında kendi ekipleriyle yaptığı sathi kaplama çalışmaları, bir çok güzel anın da hafızalara kazınmasına neden oldu. Manisa merkezine 55 kilometre uzaklıkta bulunan ve İzmir ile sınır hattını oluşturan 12 kilometrelik grup yolundaki asfalt çalışmalarından faydalanan Bergama ilçesine bağlı Seklik Mahalle Muhtarı Özgür Almaç, yapılan hizmetler dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederken, 'Biz de Manisa'ya bağlanmak istiyoruz' dedi.



40 YILLIK ÖZLEM

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, Salihli ilçesinde Burhan Mahallesi'nin 40 yıllık özlemini sona erdirirken, mahalle muhtarı Yahya Akyol, sevincinden gözyaşlarını tutamamıştı. Yine Salihli ilçesinde Çelikli Mahallesi Muhtarı Erol Akça, yapılan yol hizmeti dolayısıyla mutluluğunu ifade ederken, 'Köylü Milletin Efendisidir sözünü Cengiz Ergün Başkanla yeniden hatırladık' diyerek duygularını ifade etmişti.



İLÇELERDE YAPILAN ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI

YUNUSEMRE ilçesinde 61 mahalleye 112.30 km, Demirci'de 51 mahalleye 115.30 km, Akhisar'da mahalleye 88.50 km, Kula'da 63 mahalleye 88.30 km, Selendi 'de 66 mahalleye 78.80 km, Kırkağaç'ta 25 mahalleye 61.70 km, Saruhanlı'da 37 mahalleye 45.20 km, Gördes'te 23 mahalleye 37 km, Şehzadeler'de 23 mahalleye 32.60 km, Köprübaşı'nda 32 mahalleye 28.90 km, Sarıgöl'de 24 mahalleye 27 km, Soma'da 13 mahalleye 26 km, Alaşehir'de 58 mahalleye 21.30 km, Turgutlu'da 25 mahalleye 19.40 km, Gölmarmara'da 5 mahalleye 14 km asfalt, Ahmetli'de 4 mahalleye 2.50 km asfalt olmak üzere, toplamda 632 mahalle ve bağlısına 853.10 km sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.



TARİHTE BİR İLK

YUNUSEMRE ilçesinde Emlakdere'de yapılan yol çalışmaları mutlulukla karşılanmış, mahalle muhtarı Osman Yeşilçayır; 'Cumhuriyet tarihinden beri, ilk kez Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yolumuz yapıldı' demişti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2020 yılı asfalt sezonunda yazmakla bitirilemeyecek hizmetlere imzasını attı.