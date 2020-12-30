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Haberler Ekonomi 20 yaşından büyük yapılar incelenmeli

20 yaşından büyük yapılar incelenmeli

20 yaşından büyük yapılar incelenmeli

30.12.2020

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan İzmir (Seferihisar-Sisam) depremi'nin sismik karakteristiğini ve meydana gelen yapısal hasarların nedenlerini ortaya koyan teknik rapor yayınlandı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan raporda, "2000 yılından önce inşa edilmiş yapıların deprem performansları ve inşa edildikleri zemin özelliklerinin bu alanda uzman inşaat mühendisleri tarafından ivedilikle araştırılması önerilmektedir. Yetersiz olan mevcut yapılar, uygun yöntemler ile güçlendirilmeli ya da yıkılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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