Aydın’dan 760 milyon dolarlık ihracat yapıldı

AYDIN, son 5 yılda ihracatta yukarıya doğru ivme yakaladı. 2016'da 617 milyon dolar, 2017'de 704 milyon dolar, 2018'de 729 milyon dolar ve 2019'da 754 milyon dolar gerçekleşen Aydın ihracatı, pandemiye rağmen bu yıl da hız kesmedi. Geçen yıla göre bu yıl ihracatta 6 milyon dolarlık bir artış görülürken, 759 milyon 765 bin 870 dolar görüldü. İlin ihracatındaki artışa oranla ithalattaki düşüş de dikkat çekiyor. Aydın'ın ithalatı son 5 yılda 271 bin dolardan 197 milyon dolara geriledi.

HEDEF BİN İHRACATÇI

AYDIN'IN ihracat artışının 2020 yılında devam ettiğini dile getiren Aydın Sanayi Odası Başkanı (AYSO) Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "Aydın ihracatı korona virüs olumsuzluğundan fazla etkilenmedi diyebiliriz. İlimiz ihracatı 760 milyon dolara ulaştı. 6 milyon dolarlık artış çok fazla görülmeyebilir. Fakat içerisinde olduğumuz korona virüs sürecinde ihracatımızın artması sevindirici. Bunda en önemli etken ilimiz ihracatının tarım ve madenciliğe dayanmasıdır. Bu sürecin atlatılmasıyla ihracat rakamlarımızın daha da yukarılara tırmanmasını bekliyoruz" dedi. Aydın'ın ihracatçı firma sayısını arttırmak için çalışmaların devam ettiğini de belirten Başkan Şahin, "İlimizde ihracat yapan 305 firma var. Aylık bazda 105 firmamız ihracat gerçekleştiriyor. AYSO olarak ihracatçı sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlimizin ihracat rakamlarını arttırmak için bu çalışma çok önemli. Firmalarımızdan, eğitim faaliyetlerimize katılım oldukça yüksek. Hedefimiz ilimizde 1000 ihracatçıya ulaşmak" açıklamasını yaptı.

KAZIM YÖRÜKCE