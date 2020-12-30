Aydın’ın bilim ve sanayi lokomotifi ADÜ Teknokent

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından kurulan ADÜ Teknokent, bölgenin bilim ve sanayiye açılan kapısı haline geldi. Genel Müdür Prof Dr. Cemal İyem, bölgede toplam 120 Ar-Ge projesi ve 50 milyon liraya yaklaşan ciroya ulaşıldığını söyledi. Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş. (ADÜ Teknokent), 2017 Aralık ayından bu yana tarım, maden, turizm, sağlık, yazılım, elektrik elektronik, makine, gıda, biyoteknoloji ve imalat sanayiinde farklı iş sektörlerinden kendini inovasyona adamış birçok şirkete ev sahipliği yapıyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi içerisinde yer alan 32 bin metrekarelik alanı ile ADÜ Teknokent, üniversite-sanayi işbirliğinden doğan rekabet anlayışı ile teknoloji üreten bilim insanlarıyla sanayi kuruluşlarının ortak projeler yürüttüğü bir bilim üssü halini aldı.

120 ARGE PROJESİ

Yatırım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof Dr. Cemal İyem, "ADÜ Teknokent'te toplamda faaliyet gösteren 60 teknoloji tabanlı Ar-Ge firması bulunuyor. Bu firmaların bünyesinde 95 Ar-Ge ve destek personeli çalışıyor. 89 Ar-Ge projesi yürütülüyor" diye konuştu. ADÜ Teknokent, Türkiye'nin en hızlı gelişim kaydeden teknoloji geliştirme bölgesi olma yolunda olduğunu dile getiren Prof Dr. Cemal İyem, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca her sene düzenlenen TGB Zirvesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre en hızlı gelişim kaydeden Teknokent ödülüne layık olduk. Üniversitemizdeki bilimsel çalışmalar ile ticarileşme yolundaki markaları destekleyerek ülke ekonomisine katkı sunmaya her daim hazırız" diye konuştu.



ÖGRETİM ÜYELERİ 22 SİRKET KURDU

ADÜ Teknokent'e akademisyenlerden büyük ilgi olduğunu belirten İyem, "Teknokentimizde öğretim üyelerimizin kurmuş olduğu şirket sayısı 22 olmuştur. Üniversite sanayi işbirliğine anlamlı katkı sağlamak açısından öğretim üyelerimizin kurmuş oldukları bu firmalar, ADÜ'nün dışarıya açılmasına da yardımcı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE