Büyükşehir’den çevreci bir yatırım daha

MANİSA Büyükşehir Belediyesi çevreye verdiği önemi uygulamaya geçirdiği projelerle göstermeye devam ediyor. Çevreci projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılında açmış olduğu hibe Çevre ve Enerji Altyapı Mali Destek Programı'na (ÇEDEP) 'Sürdürülebilir Temiz Bir Çevre İçin Geri Kazanıyoruz' projesi ile başvuruda bulunmuştu. Afyon, Kütahya, Uşak ve Manisa illerinin yer aldığı TR33 bölgesinde 61 proje başvuru yapılmış olup 41 proje başarılı sayıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi TR33 Bölgesinde 83,5 puanla 5. asil sırada, Manisa genelinde 2. sırada hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında, Yunusemre ilçesi, Emlakdere Mahallesi'nde bulunan Kersen Hafriyat depolama alanına kırma eleme makinelerinin indirilme işlemi gerçekleştirildi. Tesis hazırlıkları devam ederken kurulan makineler için deneme çalışmaları yapıldı.

ATIKTAN DOLGU

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ve Çevre Koruma Dairesi Başkanı Fatih Öztürk teknik ekipler ile birlikte tesise ziyarette bulundu. Test sürecinde incelemelerde bulunan Yıldırım, "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi için makinelerin sahada teslim alınma işlemini gerçekleştirdik. Merkez ilçemizde oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisimize gelerek burada işlemden geçirilecek. İşlem sonucunda tesisten çıkan ürün dolgu malzemesi olarak geri kazanılacak. Elde edilen geri kazanım malzemeleri stabil dolgu malzemesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Tesisimizin Manisa'ya hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.