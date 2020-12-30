Denizli 2050’ye kadar su sıkıntısı yaşamayacak

Denizli'nin Honaz ilçe sınırları içinde yer alan ve 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı'nda hayata geçirilen içme suyu isale hattı ile içme suyu arıtma tesisi projesi tüm hızıyla devam ediyor.

440 MİLYONLUK DEV PROJE

Toplamda 440 milyon liraya mal olacak dev yatırımın Denizli'nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacağı ifade edilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Osman Zolan, projenin Denizli İçme Suyu İsale Hattı ile Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde Zolan'a Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve belediye yetkilileri eşlik etti.

2021 YILINDA TAMAMLANACAK

Denizli'nin içme suyu konusunda zengin bir şehir olmadığına dikkat çeken Başkan Zolan, "Şehrimizde derin pompalarla yeraltı sularından içme suyu sağlıyoruz. Bu konuda geleceğe daha güvenle bakmak için elimizde çok fazla imkan görünmüyor. Derin pompalarla yeraltından çektiğimiz kaynaklardan gelen su, şu anda kentimizin ihtiyacını ancak karşılıyor" dedi. Denizli'nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak proje hakkında bilgi veren Zolan, "İçme suyu arıtma tesisimizin günlük kapasitesi 100 bin metreküp olacak ve saniyede 1100 litre su gelecek. Barajdan çelik borularla suyu arıtma tesisimize, tesisten çıkan suyu da aynı çelik hatlarla şehre ulaştıracağız. Projemizi 2021 yılında tamamlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.



KENT İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde, DSİ Genel Müdürlüğü'nün projeyi Denizli Büyükşehir Belediyesi adına inşa ettiğine dikkati çeken Zolan, "Proje tamamlandığında Denizlimiz 2050 yılına dek içme suyu sıkıntısı yaşamayacak" diye konuştu. Akbaş Barajı'nın Denizli'ye kazandırılmasında emek ve katkıları olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür eden Zolan, "Bu Denizli için çok önemli bir yatırımdır. Allah'ım kazasız belasız tamamlamayı nasip etsin. Denizlimizin yarınları daha güzel olsun" diye konuştu.