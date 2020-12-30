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Haberler Ekonomi Emeklilere erken ödeme

Emeklilere erken ödeme

Emeklilere erken ödeme

30.12.2020

EMEKLİ maaşı ödeme tarihleri ile ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün bir açıklama yaptı. SGK tarafından Emekli Sandığı'ndan aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Selçuk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların aylıklarının erken yatırılacağını duyurdu. Aylıklarını her ayın 1'inci günü almakta olanlara maaşları dün yatırıldı. 2'nci ve 3'üncü günü almakta olanlara bugün, 4'üncü ve 5'inci günde ödenmekte olanlara ise kendi ödeme günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacak.

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