Hafsa Sultan Hastanesi’nde kovid hastaları izole olacak

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Triyaj Alanı'nın açılış töreni, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in teşrifleriyle ile gerçekleştirildi. Korona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla düzenlenen, Hafsa Sultan Hastanesi Triyaj Alanında, Kovid-19 şüphesi yüksek olup, belirti gösteren hastalardan numune alınarak tetkikler yapılmakta, gelen sonuçlara göre evde ilaçla izole ya da yatarak tedavi kararı verilmekte.