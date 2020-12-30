Halkbank’tan esnafa indirimli kredi

Halkbank, doğrudan esnaf ve sanatkarlara 2021'de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Halk Bankası'nca Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararı dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında, Halkbank tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2021'e devreden krediler ile 1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 döneminde (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere faiz indirimi uygulanacak.

1 YILLIK USTALIK BELGESİ

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma, bakır işlemeciliği, çini, çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, Keçecilik gibi) faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara 2021'de kullandırılacak ya da bunların bakiyeleri 2021'e devreden kredileri için uygulanacak faiz indirimi yüzde 100 olacak. Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında kredi başvuru tarihinde en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara, 2021'de kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak.

GENÇ GİRİŞİMCİYE FIRSAT

KOSGEB'in hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimiyle kredi kullandırılacak. Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması için 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2021'e devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi yapılacak.