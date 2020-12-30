Manisa Prime yaza hazır olacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve kentin yeni gözdesi olacak olan Manisa Prime projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de proje sahasına giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ergün'e incelemeleri esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Daire Başkanları ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. İncelemelerinin ardından çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İlgili daire Başkanlıklarımızla son detayların kararlarını verme noktasındayız. O sebeple hassas kararları bugün arkadaşlarımızla, ilgili firma yetkilileriyle istişare ederek netleştirmeye çalıştık" dedi.

OCAK'TA TAŞINACAK

Projede çalışmaların hiç durmaksızın devam ettiğini, belirten Başkan Ergün, "Önceliğimiz olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin binasını yüzde 98 noktalarına getirmiş durumdayız. Tahmin ediyorum ki Ocak ayı sonu itibariyle artık Büyükşehir Belediyesi'ni mevcut binasına taşıma noktasında olacağız. Tabi ki çevre, peyzaj çalışmaları, havuz çalışmaları, AVM ve Otel noktasındaki çalışmalar da durmaksızın devam ediyor. Artık Büyükşehir Belediyesi kendi binasında, çok daha modern bir şekilde hizmet etme durumunda ve yaklaşık 50 senesini götürecek bir binaya kavuşmuş olacak. Başta çalışanlarımız olmak üzere burada emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.



YAZA TAMAMLANACAK

MANİSA'NIN sosyal yaşamını tamamlayacak, insanların güzel bir şekilde vakit geçirebileceği mekanlar olması için her noktanın en ince detayına kadar çalışıldığını kaydeden Başkan Ergün, "Çalışmalarımızı dünden bugüne taşıdık. Hala da takibini yapmaktayız. Otel ve AVM noktasında da herhalde önümüzdeki yaz burayı faal hale geçirelim düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.