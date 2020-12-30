Manisa TSO’dan yüksek sanayi teknoloji hamlesi

Tarih boyunca dünyaya ziraatın, ticaretin ve sanayinin dinamizmini yayan Manisa, sanayi ve tarım sektörlerindeki üretimi, ihracatı ve turizm potansiyeliyle Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa'yı dünya çapında bir yatırım merkezi haline getirmek ve yüksek katma değer sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Endüstri 4-0 ile beraber teknokentlerin çağa uyumlu olmasını yakalaması gerektiğini vurgulayan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, Osmancalı ve Saruhanlı'da iki OSB çalışması içinde yer aldıklarını belirterek, Manisa ve Saruhanlı'nın cazibe merkezi olacağını kaydetti.

İKİ ŞAPKASI OLAN BİR ŞEHİRİZ

Yılmaz, "Bizim bir projemiz vardı. Manisa'nın güçlü ve eksik yanlarını ortaya koymak. Biz çok ciddi saha çalışmalarıyla ortaya çıkan sorunu değerlendirdik. Bugün Manisa iki şapkası olan bir şehir. Biri tarım diğeri sanayi. Tarımı yok sayamazsınız ama sanayiyi de bugünkü haliyle planlayamazsınız. 15 sene sonra Türkiye'de mevcut sanayi

esimi Avrupa'da ve dünyada olmayacak. Bugün Almanya ve Çin'in kendi aralarında başlatmış olduğu rekabet endüstri 4-0 reka-beti artık bütün dünyada kendini hissettir-meye başladı" dedi.

TEKNOKENT KURUCULARINDAN

Teknokentlerin çok önemli olduğunu, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mani-sa CBÜ Teknokent'te kurucu olarak yer aldıklarını açıklayan Yılmaz, "Benim orada vazgeçmez temel değerlerim var. O değer-ler üzerine inşa edeceğim bölge var. Peki, Manisa'nın neyi yakalaması lazım? Endüs-tri 4-0 ile beraber Teknokentlerin çağa uyumlu olmasını yakalaması lazım. Biz proje ürettik onu oraya getirdik. İki Orga-nize Sanayi Bölgesinin planlamasına gir-dik. Bir tanesi Osmancalı'da tarımsal değe-ri olmayan arazide ileri teknoloji organize sanayi bölgesi kurulması fizibilite çalışma-ları bitirildi. Hayata geçiyoruz. Saruhan-lı'da mükemmel bir organize sanayi bölge-si kuruyoruz. 2021 yılının Nisan- Mayıs ayı gibi işe başlarız. Saruhanlı artık Ege Bölge-sinde artık cazibe noktalarından birincisine oturacak" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK