Manisalı esnaf ve sürücü sevinecek

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısında Manisa esnafını sevindirecek kararlara imza atıldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan Manisa Büyükşehir Belediyesi kiracılarından kira alınmaması teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Bütçe ve planlar dahilinde esnafın yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, kararın esnafı bir nebze de olsa rahatlatacağını söyledi.

6 MİLYONLUK DESTEK

Meclis gündeminde toplu taşıma kooperatiflerini ilgilendiren önemli bir madde de karara bağlandı. Oylama öncesi bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Geçen yıl il genelinde 200 bin yolcu taşınırken, bu yıl bu sayı 40 binlere düştü. Pandeminin başladığı 23 Mart 2020 tarihinden bugüne Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatı doğrultusunda elektronik biletleme hizmet karşılığı olarak toplam hasılatlarından kesilen yüzde 5'lik karşılığındaki 2 milyon 190 bin 673 TL'lik bir yardım sağladık. Kesilmeyen yüzde 5'e karşılık elektronik biletleme hizmeti için MANULAŞ tarafından ASİS firmasına ödenen yüzde 2,065 karşılığındaki 959 bin 970 TL taşımacı adına firmaya ödenerek; 2021 yılı Ocak ayında yenilemesini yapacağımız çalışma ruhsatı yenilemesinden almayacağımız 1 milyon 267 bin 100 TL; Nisan ayı için ödenen 722 bin 791 TL ve Mayıs ayı için ödenecek olan 663 bin 38 TL akaryakıt desteğiyle birlikte toplam 6 milyon 22 bin 639 lira destekleme sağlamış olacağız" dedi.