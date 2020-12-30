Manisa’nın tarımsal ürün ihracatı artacak

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gediz Ovası gibi bereketli topraklara sahip olan, jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda bulunan, gıda ihracatında Türkiye'nin en önemli şehirleri arasında yer alan Manisa'da ve ülkemizde tarımsal ihracatı daha da geliştirmek amacıyla Manisa Tarımsal İhracat 2023 Vizyonu çalışmasını başlattı. Manisa'da 2019 yılında başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 513 bin 405 ton tarım ürünü ihraç edildi. Sadece kuru üzümden 550 milyon dolarlık döviz elde edildi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, çalışma sonunda eylem planı oluşturulacağını kaydetti.

SEKTÖR TOPLANTILARI YAPILIYOR

Manisa'nın büyükşehirler ve limana yakın olmasının ihracata ciddi katkı sağladığını belirten Öztürk, "Biz Manisa'da temel hedefimizi ihracata yönelik koyduk. Ülkemizde tarım ve tarımsal ürünlerle ilgili ihracat rakamlarını yükseltmek ve bu alanda ülkemize daha önemli katkılar sağlamak adına projeler geliştiriyoruz. Bu anlamda Manisa tarımsal ihracat vizyon 2023 çalışmasını başlattık. Burada tüm sektör taraflarıyla konuşuyoruz. Onlarla toplantılar yapıyoruz. İnceleme ve araştırma safhasındayız. Sektör paydaşlarımızın ihracatta yaşadığı sorunlar neler, yurt dışının talebi neler? Ya da sahadaki üretimle ilgili yurt dışının hangi ürünlere daha fazla talebi var. Gıda sektöründe ihracatı artırmak anlamında hedefleri var mı? Bütün bunları değerlendiriyoruz. Ve stratejik belge haline getirerek, eylem planını oluşturacağız. Dolayısıyla temel koyduğumuz hedef aslında Manisa için tarımsal ihracat" diye konuştu.

ÖNEMLİ BİR TARIM ŞEHRİ

Manisa'nın çok önemli bir tarım şehir olduğunu kaydeden Öztürk, "Bereketli Gediz Ovası'nda tarım yapılan, çeşitli meyvelerin, ihracata yönelik ürünlerin yetiştirildiği topraklara sahip bir şehir. Manisa Türkiye'de dereceleriyle de önemli bir tarım şehri. Derecelendirme denilince en başta çekirdeksiz üzüm geliyor. Türkiye'de çekirdeksiz sultaniye kuru üzümün yüzde 90'ını bu ilde üretiyoruz. Ürettiğimiz yüzde 85-90'ını ihracata gönderiyoruz. Buradan 550 milyon dolar gibi ihracata yönelik geliri ülkemizi kazandırmış oluyoruz. Bunun haricinde sofralık üzümde Türkiye birincisiyiz. 28 milyon etli tavuk sayımızla ilk sırada yer alıyoruz. 12 milyon yumurta tavuğu sayısında Türkiye'de 3. sıradayız. Hindi varlığımızda Türkiye'de 1. sıradayız. Tütün ve kekik üretiminde Türkiye'de ikinciyiz. Salçalık domates, kiraz, turşuluk hıyar, salçalık biberde de Türkiye'de 3. sıradayız" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK